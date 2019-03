Kristoffersen slo sensasjonen Windingstad i norsk dobbeltseier: – Veldig kult

NTB Sport

Med en ledelse på 27/100 sekund fra første omgang rotet ikke Kristoffersen bort seierssjansen. Han slo Windingstad med 24 hundredeler.

Den norske dobbeltseieren kom som et lite sjokk. Windingstad hadde en 7.-plass som karrierebeste i verdenscupen før lørdagens renn. Kristoffersen var ikke klar over at kameraten fortsatt var i føringen da han skulle i aksjon som sistemann.

– Det er veldig kult at Rasmus er på pallen. Vi har kjent hverandre gjennom mange, mange år og har stått på ski sammen veldig lenge. Også utenfor bakken er vi veldig gode venner, sa Kristoffersen til NTB.

Windingstad var nummer sju etter første omgang. Hadde det ikke vært for at Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut noen porter før mål, kunne det til og med ha blitt en spektakulær trippelseier for Norge. Marco Odermatt fra Østerrike tok den siste pallplassen.

Det er tredje gang på rad at Kristoffersen vinner i storslalåm. Nylig vant han VM-gull i disiplinen, mens det deretter ble en etterlengtet verdenscuptriumf i bulgarske Bansko.

– Jeg hadde to solide omganger. Det er alltid litt spesielt å stå igjen på toppen og skulle forsvare en ledelse, men strengt tatt har du ingenting å forsvare før den dagen du har 87 verdenscupseirer og har én mer enn Ingemar Stenmark. Så det er bare å gi bånn pinne uansett, sa Kristoffersen om sitt eget renn lørdag.

Hard jobbing

Det er i slalåm man er blitt vant med å se Kristoffersen som en vinner, men etter mye nesten år etter år har han nå også brutt en barriere i storslalåm. Før VM-gullet i Åre hadde han ikke vunnet et internasjonalt renn som ikke var slalåm siden 2015.

– Det er hard jobbing over lengre tid som gjør det. Jeg kjører utvilsomt veldig bra på ski nå, for hvis ikke hadde det ikke blitt seier. Spesielt de to siste årene har vi jobbet ekstremt mye, og det får vi i alle fall litt betalt for nå.

Lørdagens seier var Rælingen-guttens 18. i verdenscupen, og 15 av dem har kommet i slalåm.

Det var perfekte forhold for Kristoffersen i den slovenske traseen. Han trives når det er påskevær, og i første omgang taklet han varm og saltet snø best av alle. Han skaffet seg 27/100 sekunds luke til franske Alexis Pinturault.

Så det ikke komme

I finalen holdt han unna for sensasjonen Windingstad, som hadde omgangens tredje raskeste tid. Til sammenligning hadde Kristoffersen bare 11. beste tid, men det var nok til å ta hjem en ny seier.

Pallplassen kom helt uventet for Windingstad. Han trodde ikke det skulle skje allerede denne sesongen.

– Nei, dette så jeg ikke komme. Jeg trodde 7.-plassen i Bansko var det jeg hadde inne i år, men så får jeg en dag som i dag … Det blir nesten for dumt. For dette er helt vilt, sa Windingstad til NTB.

Hirscher skuffet

Marcel Hirscher kunne ha sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen lørdag. Østerrikes superstjerne hadde ikke dagen og endte uvanlig nok helt nede på 6.-plass. Han ble slått med 0,92 sekund.

Det var mange norske på sene startnummer i første omgang. Fabien Wilkens Solheim ble nummer 47 og greide ikke å ta seg videre. Trioen Timon Haugan, Bjørnar Neteland og Lucas Bråthen kjørte ut.

Tåke gjorde at rennet ble utsatt i to timer. Søndag står slalåm på verdenscupprogrammet i den slovenske skimetropolen.

(©NTB)