Bayern gikk forbi Dortmund med storseier

Dortmund har ledet serien siden Bayern var på topp etter den 5. serierunden, men med storseieren lørdag passerte München-laget rivalen på målforskjell. Begge står med 57 poeng, men Bayern har scoret ett mål flere og sluppet inn ett mål færre.

Mot Wolfsburg hadde Bayern full kontroll fra start til slutt. Etter en drøy halvtime fintet høyreback Joshua Kimmich seg inn i sekstenmeteren. Han slapp perfekt gjennom til Thomas Müller, som slo inn på første touch til Serge Gnabry. 23-åringen kom først på ballen og scoret sitt sjuende mål denne sesongen.

Overkjøring

Kun tre minutter senere doblet bundesligaens toppscorer Robert Lewandowski ledelsen. James Rodríguez spilte en nydelig stikker til Gnabry, som slo inn foran mål. Der hadde polakken få problemer med å sette inn 2-0. Målet gjorde ham til mestscorende utlending i Bundesligas historie. Med sitt 196. mål la han Claudio Pizarro bak seg.

Etter pause var det Rodriguez' tur. Thiago spilte til colombianeren utenfor sekstenmeteren. Med stor ro plasserte han ballen i det venstre hjørne langs bakken. Det var hans første scoring i Bundesliga siden forrige kamp mot Wolfsburg i fjor høst.

Kvarteret før slutt plasserte landslagsvrakede Müller ballen i hjørnet etter et innlegg fra Franck Ribéry. Minutter etter var franskmannen nest sist på ballen nok en gang da Kimmich satte inn 5-0. Ribéry sikret hattrick i målgivende pasninger da han slo inn til Lewandowski, som scoret sitt 17. mål for sesongen og sitt 197. totalt i Bundesliga.

Hertha-tap

Med 6-0 og total dominans spilte Bayern på seg god selvtillit før de tyske mesterne tar imot Liverpool til returoppgjør i mesterligaens åttedelsfinale onsdag.

Samtidig så Dortmund ut til å gå på et forsmedelig poengtap da Stuttgart utlignet til 1-1 med snaue 20 minutter igjen av kampen. Dortmunds Paco Alcácer ville det derimot annerledes og scoret sitt 14. seriemål seks minutter før slutt, etter pasning fra Christian Pulisic. På overtid fastsatte 20 år gamle Pulisic resultatet til 3-1. Marco Reus scoret gultrøyenes første mål.

Rune Almenning Jarstein måtte plukke ballen ut av mål to ganger da hans Hertha Berlin tapte 1-2 borte mot Freiburg. Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve for hovedstadslaget.

Tabelltreer RB Leipzig avga poeng da det ble 0-0 mot Augsburg. Gjestene har med det tatt fire poeng på de siste to kampene, mot Dortmund og Leipzig.

