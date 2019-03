Tandrevold overrasket med sølv i VM-debuten: – Beina har aldri vært så stive

NTB Sport

Da Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland skjøt seg bort fra medaljekampen, var Tandrevold feilfri på standplass. Med brukbart tempo i sporet gikk 22-åringen for medalje etter to skytinger.

Tandrevold gikk inn til ledelse i mål etter 7,5 kilometer på tiden 22.27,2, men bak kom flere kanoner – blant annet tyske Laura Dahlmeier og slovakiske Anastasia Kuzmina.

Det endte med VM-sølv for Tandrevold, som hadde 14.-plass som sesongens beste sprintplassering før mesterskapet.

– Jeg er veldig fornøyd, men jeg tør ikke håpe på pallen før alle er i mål, sa en nervøs Tandrevold til NRK før samtlige utøvere var i mål.

Hun fortalte om stive bein i siste del av rennet.

– De har aldri vært så stive, sa den ferske sølvmedaljevinneren.

– Jeg hadde veldig lave skuldre til sprinten og prøvde å få et best mulig utgangspunkt før jaktstarten. Også blir det VM-medalje, smilte hun lurt.

Skuffet Olsbu Røiseland

Kuzmina, som bommet én gang på liggende og skjøt fullt hus på stående, gikk i mål 9,7 sekunder foran Tandrevold og sikret VM-gullet. Dahlmeier gikk i mål 2,9 sekunder bak Tandrevold, og dermed ble det tysk bronse.

Marte Olsbu Røiseland, som var regnet som en av favorittene til å vinne sprinten, skjøt seg bort på begge skytingene. Med to bom på både liggende og stående kom hun i mål 1.11,1 minutter bak Kuzmina. Det holdt bare til en 25.-plass.

– Jeg gjennomfører den dårligste sprinten her i VM. Men er veldig gøy at laget virkelig trår til, og at Ingrid tar en medalje når jeg selv skuffer. Det er denne distansen jeg hadde absolutt størst medaljesjanser på. Det er kjedelig å mislykkes i dag, sa en skuffet Røiseland til NRK.

Fornøyd Eckhoff

Heller ikke Tiril Eckhoff var bestevenn med børsa. Det ble en bom på hver av skytingene for 28-åringen. Til slutt endte hun på 9.-plass, 32,6 sekunder bak vinneren.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg gjorde jobben. På stående er jeg hårfint nær, og da er det ekstra gøy at Ingrid gjør det så bra, sa Eckhoff til NTB etter løpet.

Søndag er det jaktstart, og Eckhoff mener hun fikk et godt utgangspunkt.

– Jeg er veldig fornøyd med utgangspunktet. Det er vel mitt beste utgangspunkt i år, så jeg får ta med meg det, sa hun videre.

Synnøve Solemdal ble nummer 62. Med fire strafferunder gikk hun i mål 2.35,5 bak den slovakiske vinneren.

