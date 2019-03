Solskjær håper Rashford blir i United karrieren ut

NTB Sport

Rashford holdt nervene i sjakk fra straffemerket og sendte United til kvartfinale i mesterligaen onsdag. Tross sin unge alder har 21-åringen allerede utrettet mye.

United-manager Ole Gunnar Solskjær ser ikke bort fra at Rashford blir å se i United-drakt det neste tiåret og potensielt går løs på Wayne Rooneys målrekord i klubben.

– Det hadde vært fantastisk. Vi kjenner godt til alle legendene vi har hatt i denne klubben, som har vært her lenge og som har vært «énklubbspillere». Vi håper Rashy blir én av dem, sa Solskjær da han møtte pressen fredag.

– Det er både opp til han og oss, selvfølgelig. Hvis han fortsetter å produsere, forblir han på laget, det er opp til han å forsvare plassen, tilføyde han.

Vil ha flere enkle mål

Kristiansunderen forstår samtidig at det er mye forlangt at 21-åringen skal prestere på et jevnt høyt nivå uke ut og uke inn.

– Han er 21 år, og da er du unnskyldt om du noen ganger flyr høyt og andre ganger litt under pari. I rettferdighetens navn forventer man ikke den stabiliteten ennå, men han vil alltid ha kvaliteten som skal til, sa Solskjær.

United-manageren er klar på at Rashford allerede har scoret mange sensasjonelle mål, men er klar på at unggutten må bli flinkere til å komme i posisjon til å score de litt mer enkle målene også.

Han trekker en parallell til tidligere United-spiller Cristiano Ronaldo, og peker på at portugiseren de siste årene har scoret mange flere mål fra inne i 16-meteren.

Skademarerittet lysner

Solskjær kom for øvrig med gode skadenyheter da han møtte pressen foran helgens Premier League-møte med Arsenal.

Manchester United har slitt med kolossale skadeproblemer den siste tiden. I forbindelse med onsdagens mesterligamøte med Paris Saint-Germain hadde Solskjær nærmest et helt lag på sidelinjen.

Nå ser situasjonen lysere ut. Ikke bare er Paul Pogba tilbake fra suspensjon mot Arsenal, men flere av de skadde spillerne kan også melde seg til tjeneste.

– Anthony (Martial) er tilgjengelig, og forhåpentligvis har vi også Nemanja (Matic) og/eller Ander (Herrera) klar også. Det ser bedre ut, sa Solskjær fredag.

Han bekreftet at Eric Bailly, som forlot banen mot PSG onsdag, også er klarert for spill.

