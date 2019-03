Premier League skal også etterforske anklagene mot Manchester City

NTB Sport

Den engelske toppdivisjonen bekreftet fredag at den er i gang med å se nærmere på anklagene som er rettet mot City. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyste om en lignende etterforskning dagen før.

«Premier League har tidligere kontaktet Manchester City og bedt om å få informasjon som gjelder den siste tids anklager. Vi er i en pågående dialog med klubben», forteller ligaen i en uttalelse.

Videre står det at Premier League har «detaljerte økonomiske reguleringer og strenge regler for rekruttering av akademispillere og tredjepartseierskap».

Football Leaks

«Vi driver og undersøker disse tingene, og Manchester City vil få enhver mulighet til å forklare konteksten og sakene som berører dem», understreker PL-administrasjonen.

I november hevdet en Football Leaks-granskning at City bevisst har blåst opp verdien av sine sponsoravtaler for å holde seg innenfor UEFAs regler for økonomisk fair play (FFP).

Brudd på FFP-reglene kan i ytterste konsekvens innebære utelukkelse fra mesterligaen og øvrige europeiske turneringer.

Avfeier alt

Der Spiegel, samt øvrige medier som har hatt tilgang til Football Leaks-dokumentene, har publisert interne dokumenter om klubbens økonomiske drift. Det hevdes at City har lurt seg unna UEFAs reglement ved å skjule inntektskilder fra sponsoravtaler med forbindelser med klubbens eiere fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Manchester City avviser samtlige påstander om brudd på reglementet.

– Forsøket på å skade klubbens rykte er organisert og klart, har Manchester City uttalt siden november.

