Langrenn: Fossesholm glitret i junior-NM

Løperen fra Eiker Skiklubb nedkjempet Oddersjaas Tuva Lislevand på sølvplass med hele 1.10,3 minutter. Margrete Bergane fra Konnerud gikk inn til bronse med 1.15,1 minutter opp til Fossesholm. Vinnertiden til Fossesholm ble 16.35,4 minutter.

Til tross for det overlegne gullet, synes vinneren at det ble et tungt løp. Starten i junior-VM ble for øvrig utsatt i to timer på grunn av sterk vind. Det var også med på å prege løpet.

– Det var mye vind og vanskelige forhold, og vi måtte stake utenfor sporet. Men det var likt for alle, og jeg tenkte bare på at jeg skulle pushe og gå så teknisk bra som mulig, sa Fossesholm til Norges Skiforbunds sending.

17-årsklassen for jenter ble vunnet av Konneruds Maria Hartz Melling på 17.24,4. Emma Kirkeberg Mørk fra Drammens Ballklubb var 5,5 sekunder bak på sølvplass. Pernille Karlsen Antonsen fra Lyn tok bronse med 0.40,3 minutter opp til Melling.

