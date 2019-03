Guardiola slo Solskjær og ble månedens manager

NTB Sport

Det er sjette gang spanjolen får utmerkelsen fra Premier League.

Solskjær var nominert, men det ble ikke to strake priser for nordmøringen. I januar ble han den første Manchester United-manageren som vant kåringen siden 2012. Også Arsenal-trener Unai Emery kom til kort mot Guardiola.

Manchester City-fansen fikk mye å juble for i februar. Den regjerende seriemesteren slo blant annet Arsenal 3-1 og knuste Chelsea hele 6-0. Den gode stimen gjorde at de lyseblå ved månedsskiftet kun var ett poeng bak Liverpool.

Sist helg rykket Manchester City forbi med ett poeng. Liverpool har spilt uavgjort i fire av sine seks siste Premier League-kamper.

Solskjær kunne på sin side vise til tre seirer og én uavgjort i ligaen forrige måned. Poengdelingen kom hjemme mot Liverpool. I den kampen var den norske United-sjefen tvunget til å gjøre tre bytter allerede før pause.

Prisen for månedens spiller endte også på Manchester City-hender. Stjernespissen Sergio Agüero fikk den for sjette gang. Bare Harry Kane og Steven Gerrard kan vise til like mange.

Agüero gjorde sju ligamål i februar, og argentineren hadde hattrick mot både Arsenal og Chelsea.

