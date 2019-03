FIFA avfeide Chelseas ønske om å fryse overgangsnekt

NTB Sport

Det var i februar at Chelsea fikk forbud mot å hente spillere i de to neste overgangsvinduene. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) slo ned på det de mente var brudd på reglene for signering av spillere under 18 år.

Som ventet tok det ikke lang tid før Chelsea varslet en anke. Den ble levert tirsdag, og Premier League-klubben ba samtidig om at overgangsnekten blir lagt på is så lenge anken er inne til behandling. Fredag ble dette ønsket avvist av FIFA.

«Chelsea er forbauset over avgjørelsen til ankekomiteen i FIFA om ikke å sette forbudet på vent under ankebehandlingen. Etter det klubben forstår har det alltid skjedd i lignende saker tidligere. I dette tilfellet blir Chelsea forskjellsbehandlet sammenlignet med andre europeiske klubber», står det i en uttalelse på Chelseas nettsted.

Klubben sier den vil vurdere hva den skal gjøre. Chelsea kan komme til å anke FIFAs avgjørelse til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Tidligere er Real Madrid, Atlético Madrid og Barcelona alle blitt straffet av FIFA for lignende overtredelser, men de fikk overgangsnekten utsatt mens ankene ble behandlet, og fikk dermed anledning til å styrke stallen innen overgangsforbudet trådte i kraft.

Overgangsnekten gjelder ikke Chelseas kvinnelag. Der er de norske landslagsspillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottir.

