Engelsk storavis: Solskjær får 86 millioner

Avisen siterer ingen kilder på sine opplysninger, men skriver at sparkede José Mourinho hadde akkurat det dobbelte i årslønn (15 millioner britiske pund) da han styrte skuta på Old Trafford.

Ifølge Mirror skal Solskjær være villig til å godta en lønn som er langt lavere enn den portugiseren hadde. Solskjær skal ha blitt lovet solide bonuser om han fortsetter å levere resultater også som fast ansatt.

Daily Mirror skriver at det var den episke 3-1-seieren over PSG på bortebane onsdag som skal ha overbevist Manchester United-styret om at Solskjær er rett mann å satse på.

Spillerne virker sikre på at Solskjær kommer til å få jobben fast.

– Vi elsker alle Ole, og vi elsker den jobben han har lagt ned så langt. Jeg tror jeg trenger å si så mye etter de resultatene han har oppnådd. Det virker sikkert at han kommer til å få jobben, sa Luke Shaw om sin midlertidige manager.

Manchester United har kun tapt én kamp på de siste 17 og har ni borteseirer på rad.

Daily Mirror mener det bare er snakk om kort tid før Solskjær får den endelige beskjeden om at framtiden hans ligger på Old Trafford.

