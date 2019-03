Willian senket Dinamo Kiev med ny frisparkperle

NTB Sport

Scoringen bidro sterkt til at Chelsea tok en komfortabel 3-0-seier og fikk et flott utgangspunkt før returoppgjøret i Kiev kommende torsdag

London-klubben tok raskt grep om kampen og brukte kun et drøyt kvarter på å ta ledelsen da Pedro og Olivier Giroud vartet opp med lekent pasningsspill. Franskmannen serverte Pedro med en hælflikk mellom beina på Artem Sjabanov. Spanjolen ville ikke være noe dårligere og satte inn ledelsen mellom beina på sisteskansen Denys Boyko.

Tross tunnelbaklengs sørget Boyko ved en rekke gode inngripener for at ukrainerne kun gikk til pause med én baklengs.

Frisparkperle

Den ukrainske sisteskansen kunne derimot gjøre lite da Willian viste frisparkfoten fra 23 meter. Brasilianeren skrudde ballen elegant over muren og i lengste kryss utakbart for Boyko etter 65 minutter.

Scoringen var nærmest en kopi av Willians matchvinnende 2-1-scoring mot samme motstander i gruppespillet i mesterligaen i 2015/16-sesongen. Det var 30-åringens ellevte frisparkscoring i samtlige konkurranser siden Chelsea-debuten i 2013.

På overtid fastsatte stortalentet Callum Hudson-Odoi sluttresultatet til 3-0. Vertene vartet opp med et flott angrep, og 18-åringen fikk æren av å avslutte angrepet.

Gulbrandsen nær scoring

Fredrik Gulbrandsen og Erling Braut Haaland startet på benken for Salzburg i det tøffe borteoppgjøret mot Napoli.

Italienerne viste ingen nåde og ga seg ikke før det sto 3-0 på resultattavla. Arkadiusz Milik, Fabian Ruiz og et selvmål fra Jerome Onguene noterte seg for nettkjenningene.

Fredrik Gulbrandsen fikk spille den siste halvtimen og fikk en god mulighet til å pynte på resultatet åtte minutter før slutt. 26-åringen dro nydelig av Kalidou Koulibaly, men avslutningen fra ni meter var av det svært svake slaget og gikk enkelt inn til sisteskanse Alex Meret. På overtid kunne nordmannen få revansje med et bedre skudd, men Meret gikk ut i full strekk og avverget baklengs.

Resultatet innebærer at det skal det mye til for at Salzburg klarer å kopiere fjorårets semifinaleprestasjon.

Forskjellige utgangspunkt

Napoli er blant favorittene til å vinne europaligaen sammen med deriblant Chelsea og Arsenal. Sistnevnte fikk et tøft utgangspunkt med 1-3-tap borte mot Rennes tidligere på kvelden.

Det samme gjorde Benfica med 0-1 mot Dinamo Zagreb, mens Inter bommet på straffe og måtte ta til takke med 0-0 mot Eintracht Frankfurt.

Europaliga-spesialist Sevilla, som har vunnet turneringen tre ganger siden 2014, klarte kun 2-2 hjemme mot Slavia Praha. Villareal sørget for spansk jubel med 3-1-seier borte mot Zenit St. Petersburg. Det samme gjorde Valencia med 2-1 mot russiske Krasnodar.

