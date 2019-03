United-kjenner: – Alle i United forventer at Solskjær snart får jobben

NTB Sport

Mark Ogden, som er regnet som en av journalistene med best kildenettverk til United, skriver på ESPN torsdag at alle rundt klubbens førstelag nå bare venter på at Solskjær skal offentliggjøres som Jose Mourinhos etterfølger.

Nordmannen tok over et skakkjørt United etter Mourinho. På 17 kamper har Solskjær, i rollen som midlertidig manager, ledet United til 14 seirer, to uavgjort og ett tap.

Onsdag vant United 3–1 i Paris, og tok seg til mesterligaens kvartfinale, klubbens første siden 2013/14-sesongen. Ni strake borteseirer, blant annet mot Tottenham, Arsenal, Chelsea og PSG, vil gjøre det vanskelig for United-styret å ikke se mot Solskjær når ny manager skal pekes ut.

Uniteds styreformann, Ed Woodward, har hatt Tottenham-manager Mauricio Pochettino som sitt førstevalg, men forrige uke skrev flere medier at klubben ikke har andre i kikkerten når ny manager skal velges. Ogden skriver at tonen i klubben er at Solskjær bør utnevnes, jo før jo bedre.

Klubben har lenge uttalt at en avgjørelse vil komme etter sesongen, men nå er det håp om at en avgjørelse blir tatt før slutten av mai.

– Hva mer kan han gjøre?

Også i garderoben har Solskjær fulle støtte, og etter PSG-bragden gikk flere spillere ut og støttet 46-åringen offentlig.

– Jeg vet han kommer til å bli her, det er ingen tvil om det. Han ønsker å bli, spillerne ønsker at han skal bli, sa tomålsscorer Romelu Lukaku.

– Jeg tror det er avgjort. Jeg tror han får den (jobben). Hva mer må han gjøre?

United-kaptein Ashley Young var også optimistisk med tanke på at Solskjær vil gå fra midlertidig til fast stilling.

– Det er ikke opp til spillerne å bestemme, men ser man det fra utsiden tenker man nok «hvorfor ikke»? Han har vært fantastisk siden han kom, et friskt pust.

Allerede søndag venter en ny test for Solskjærs menn. Da går turen til London for å kjempe om tre poeng mot Arsenal i Premier League. Begge klubbene kjemper om en topp fire-plass i serien.

(©NTB)