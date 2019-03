UEFA åpner formell etterforskning mot Manchester City

NTB Sport

I november hevdet en Football Leaks-granskning at City bevisst har blåst opp verdien av sine sponsoravtaler for å holde seg innenfor UEFAs regler for økonomisk fair play (FFP).

Torsdag kveld opplyser UEFA at forbundets uavhengige kontrollkomité innen økonomi har åpnet en formell etterforskning av Premier League-klubben.

Den skal ifølge UEFA ta stilling til de påståtte bruddene som har kommet fram i flere medieoppslag.

UEFA har ikke oppgitt noe tidsperiode for etterforskningen og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere mens saken etterforskes.

Avviser påstandene

Brudd på FFP-reglene kan i ytterste konsekvens innebære utelukkelse fra mesterligaen og øvrige europeiske turneringer.

Der Spiegel, samt øvrige medier som har hatt tilgang til Football Leaks-dokumentene, har publisert interne dokumenter om klubbens økonomiske drift. Det hevdes at City har lurt seg unna UEFAs reglement ved å skjule inntektskilder fra sponsoravtaler med forbindelser med klubbens eiere fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Manchester City avviser samtlige påstander om brudd på reglementet.

– Forsøket på å skade klubbens rykte er organisert og klart, har Manchester City uttalt siden november.

Tidligere bøtelagt

Også Paris Saint-Germain er under etterforskning mistenkt for brudd på de økonomiske fair play-reglene. Klubbene har brukt milliarder for å nå toppen av europeisk fotball, men har så langt ikke lykkes i mesterligaen.

I 2014 ble både PSG og City straffet økonomisk for brudd på reglementet. Manchester-klubben truet UEFA med rettslige skritt før partene inngikk et forlik. De lyseblå fikk ikke utbetalt rundt 195 millioner kroner i premiepenger, men fikk fortsette i mesterligaen.

UEFA innførte reglene om økonomisk fair play i 2011 for å sikre mer ansvarlig og bærekraftig pengebruk i toppfotballen. Samtlige klubber i mesterligaen og europaligaen må levere inn regnskap til forbundet. Mulige sanksjoner er utestengelse, overgangsnekt, bøter og tilbakeholdelse av premiepenger.

