Tysk trio mister Holmenkollen-rennene

Det er det tyske skiforbundet som torsdag opplyser at Frenzel og Rydzek har fått et virus, mens Freitag har pådratt seg en infeksjon.

Martin Hamann blir hentet for inn i den tyske hopptroppen på grunn av Freitags sykdom.

Frenzel, som nylig tok to VM-gull i kombinert, sier han helst skulle sett at han kunne ta turen til den norske hovedstaden.

– Det er synd, for dette verdenscuprennen er for meg et personlig høydepunkt. Holmenkollen er rett og slett et fantastisk sted, sier 30-åringen.

Verdenscuprennene i kombinert i Holmenkollen går lørdag og søndag. Hopperne skal i aksjon på fredag i tillegg.

