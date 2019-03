NRK: Dopinglegen leide hus på Lillehammer under verdenscuprenn

NTB Sport

Til NRK forteller Sildnes at hun i slutten av september fikk en bestilling fra Schmidt via utleietjeneste Airbnb. Han ville leie en sidebygning ved huset hennes i forbindelse med verdenscuphelgen på Lillehammer to måneder senere.

Mark Schmidt er utpekt som nøkkelmannen i dopingskandalen som sprakk under ski-VM i Seefeld. Fem langrennsløpere ble pågrepet, og etter kort tid innrømmet alle å ha brukt bloddoping. Senere har saken vokst i omfang.

I sin egen garasje skal Schmidt ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere. Han risikerer opp til ti års fengsel dersom påtalemyndigheten når fram i rettsprosessen.

Mistanke

Sildnes sier hun og mannen la merke til mye trafikk inn og ut det lille huset.

– Det var slutten av november, og mannen min hadde lange dager på jobb. Men han spurte meg om hvor mange som egentlig hadde bestilt for han hadde inntrykk av det gikk en del folk ut og inn. Og det virket som det var yngre folk, noen av de var kledd i treningsklær. Det kunne være utøvere, men det kunne han ikke si for sikkert, sier Sildnes.

Hun forteller videre at det ikke var Mark Schmidt som bodde i annekset da hun banket på døra lørdag 1. desember. Det var i stedet en eldre mann, som var der med en kvinne. Han presenterte seg som faren til Schmidt.

Tipset Antidoping Norge

Alle de fem utøverne som ble pågrepet i Seefeld, deltok under verdenscupen på Lillehammer.

Østerrike-duoen Dominik Baldauf og Max Hauke gjorde da et av sine aller beste løp. Hauke var for øvrig løperen som ble tatt på fersken med en nål i armen under den omfattende dopingrazziaen på forskjellige steder i Tyskland og Østerrike.

Sildnes fant ingenting mistenkelig i annekset etter besøket, men hun tipset likevel Antidoping Norge 14. desember. ADN bekrefter til NRK at de ble varslet.

– Dette tipset var nok ikke hovedårsaken til razziaen i Seefeld, men dette er en del av en større etterforskning. Jeg tenker at vi ikke skal si noe om innholdet i tipset, det bør eventuelt østerriksk politi gå nærmere inn på, sier Britha Røkenes, som er avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norge.

