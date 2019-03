Lukaku er ikke tvil om at Solskjær fortsetter

NTB Sport

Det er ingen overraskelse at det er en nordmann nordmørsk dialekt.

– Jeg vet at han kommer til å fortsette. Det er det ingen tvil om, sa Romelu Lukaku til Viasport etter at United hadde vunnet 3-1 og PSG på bortebane og avansert til kvartfinalen i mesterligaen.

Etter at Solskjær tok over ansvaret på Old Trafford har Manchester United spilte 17 kamper. Det har endt med 14 seirer, to uavgjorte og ett tap.

– Han vil bli og vi spillerne vil at han skal fortsette. Vi gjør det veldig bra for tiden, og vi spiller som Manchester United skal gjøre, sa belgieren, ifølge Manchester EveningNews.

Lukaku har etter sine to mål mot Paris har han scoret to mål i en kamp for tredje gang på rad.

– Han er en ung trener og han har unge spillere i stallen. Dette er det perfekte miljøet og utvikle seg og forhåpentligvis vil vi også ta hjem noen trofeer framover, sa spissen.

Søndag er Arsenal motstander i London for Ole Gunnar Solskjærs mannskap. United kjemper mot blant annet Arsenal i kampen om å komme blant de fire beste som sikrer mesterligaspill også neste sesong.

Nå har derimot også United fortsatt muligheten hvis de går helt til topps i mesterligaen.

Solskjær viste sitt ungdommelige mot da han kastet inn på tenåringene Tahith Chong (19) og Mason Greenwood (17) mot slutten av kampen.

