Arsenal og Chelsea favoritter til å ta seg videre i Europaligaen

NTB Sport

Både Arsenal og Chelsea er for lengst hektet av i kampen om seriegull. Chelsea tapte ligacupfinalen mot Manchester City, mens begge er slått ut av Manchester United av FA Cupen.

Dermed er det kun Europaligaen som gjenstår av mulighetene til å skaffe seg ett trofé denne sesongen. Begge lagene må sies å være favoritter i sine kamper i 16.-delsfinalen i europaligaen.

For Arsenal starter 16.-delsfinalen borte mot Rennes. Den franske klubben ligger på 10.-plass i den franske ligaen og skal slite med å kare seg til en plass i Europa neste sesong. De skiller sju poeng opp til fjerdeplassen. Arsenal på sin side kjemper om en topp fire-plass i Premier League og ligger på femteplass i den hjemlige serien.

– De (Rennes) spilte veldig godt mot Real Betis over to kamper forrige runde, og de fortjener å være her. De er godt organisert i begge ender, har gode spillere, og vi vet at det er en viktig kamp også for dem, sier Arsenal-trener Unai Emery.

Slo tilbake

Forrige bortekamp i Europaligaen endte med tap (0–1) mot BATE Borisov, men «The Gunners» ordnet avansement med 3–0 hjemme i returoppgjøret. Unai Emery må klare seg uten Alexandre Lacazette, som må stå over begge kampene etter det røde kortet han fikk i det første møtet med BATE.

I London har tidligere Arsenal-spiller, nå Chelsea-spiller, Olivier Giroud muligheten til å fortsette den gode formen etter å ha scoret i de fem siste kampene i turneringen. Ukrainske Dynamo Kiev er første hinder på veien til en ny finale for 2013-vinnerne av europaligaen.

Chelsea er ubeseiret i åtte kamper i turneringen denne sesongen, sju av dem har endt med seier.

– Europaligaen er en viktig turnering, det er den nest beste i Europa og det er et viktig trofé med en plass i mesterligaen som belønning. Det er et viktig mål for oss, sier Chelsea-manager Maurizio Sarri.

– Nok av tid til å kritisere

Ingen av storlagene som er igjen i turneringen trakk hverandre denne runden, men 16.-delsfinalen byr likevel på en del interessante kamper.

Runden byr blant annet på to spansk-russiske oppgjør, Zenit St. Petersburg – Villareal og Valencia – Krasnodar.

Det tredje spanske innslaget denne runden er europaliga-ekspert Sevilla, som vant turneringen tre år på rad fra 2013 til 2016 – samtlige ganger med nåværende Arsenal som manager. Sevilla møter Slavia Praha.

Sevilla, som har mistet mesterligaplassen i serien, ber om supporternes støtte til kampen.

– Vi trenger deres støtte, det vil bli nok av tid til å kritisere oss etter sesongen, sier sportsdirektør i klubben Joaquin Caparros.

Braut Haaland

Napoli, som søndag tapte 1–2 mot Juventus ble trukket mot Erling Braut Haalands Salzburg.

– Nå skal vi konsentrere oss om Europaligaen. Vi tror vi kan gå langt og vi skal gi alt mot Salzburg, sier Napoli-trener Carlo Ancelotti.

Eintracht Frankfurt tar imot Inter. Tyskerne tok seg videre etter å ha slått ut Sjakhtar Donetsk, men sportsdirektør Bruno Huebner har advart spillerne sine om at Inter er ett hakk opp fra Sjakhtjor.

– De har vunnet 18 Serie A-titler og har seks europeiske trofeer, så det sier litt om deres erfaring og gjør dem til favoritter.

– Vårt mål er å sette oss selv i en god posisjon før returoppgjøret. Hvis vi spiller opp mot vårt beste vet vi at vi er i stand til å konkurrere med lag av dette kaliberet, sier Huebner, som er klar over at Inter må klare seg uten Mauro Icardi, som sliter med kneskade.

I det siste oppgjøret møtes Dinamo Zagreb og Benfica.

