Ruud vant førstesettet i et tiebreak. Så var det over for nordmannen. Han vant bare fem game (1-6 og 4-6) til i resten av kampen. Den varte i vel to og en halv time.

30 år gamle Tatsuma Ito er ranket som nummer 148 på siste ATP-ranking, mens den ti år yngre Ruud for første gang i karrieren er topp 100 med sin 94.-plass.

De to hadde aldri møttes på tennisbanen tidligere. Ito ble for øvrig profesjonell i 2006.

