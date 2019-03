Tadic-magi da Ajax feide tittelforsvarer Real Madrid ut av mesterligaen

NTB Sport

De tre siste års Champions League-vinner følte seg sikker på avansement etter 2-1-seieren i Amsterdam for tre uker siden. Sergio Ramos pådro seg gult kort med vilje for å få sone karantene i den «ubetydelige» returkampen, og tirsdag ble Gareth Bale plassert på benken.

Men Ajax var slett ikke utslått og vartet opp med en angrepsfest av det herlige slaget mot et hjemmelag som ble regelrett avkledd defensivt hjemme på Estádio Bernabéu.

Hakim Ziyech, David Neres og Dusan Tadic ga Ajax 3-0-ledelse før Marco Asensio skapte snev av spenning med et reduseringsmål. Danske Lasse Schöne fjernet den nesten umiddelbart med et frispark fra kanten som gikk rett i mål over en feilplassert keeper Thibaut Courtois.

– Dette er nok den beste fotballkampen jeg har spilt. Vi slo verdens beste lag. Jeg er svært stolt, og jeg tror vi gjorde mange mennesker lykkelige, sa Tadic til Veronica TV.

– Det er fantastisk å vinne 4-1, selv om jeg ikke synes vi spilte særlig dårligere i hjemmekampen. I dag gikk alt bare vår vei, sa midtbanespiller Frenkie de Jong.

Gir seg ikke

Etter 1.011 dager som konge på haugen i europeisk fotball er Real Madrid detronisert. Santiago Solaris lag har nå tapt fire hjemmekamper på rad, for første gang på 15 år.

Solari fikk kontrakt til 2021 da han overtok fra Julen Lopetegui i november, men etter tirsdagens forsmedelige tap, er det ikke sikkert han overlever ut sesongen engang, langt mindre til over sommeren. Han sier likevel at han ikke har planer om å gå av.

– Jeg kom ikke til klubben i en så vanskelig stund bare for å gi opp. Det er åpenbart at vi har gitt alt, men vi har ikke klart å gå videre, sier treneren, som i løpet av en uke har røket ut av Copa del Rey, gullstriden i La Liga og nå også er ute av Europa.

– Jeg har aldri følt meg så dårlig. På en uke er alt borte, og alt har skjedd i hjemmekamper. Vi kan ikke lete etter unnskyldninger i kveld, de var bedre, og de fortjener å gå videre, sier forsvarsspiller Dani Carvajal.

– Denne sesongen er over, men vi fortsetter jobben i ligaen. Vi må være profesjonelle, legger han til.

Herlig forspill

De to første målene ble regissert av Tadic. I det 7. minutt ble Toni Kroos overrumplet med ballen etter et innkast for hjemmelaget. Han ble taklet av Ziyech, og Tadic stormet fram på høyresiden. Han ventet på Ziyech, slo ballen skrått ut i rett øyeblikk og så lagkameraten skyte i hjørnet.

I det 18. minutt var Tadic enda bedre, med en såledragning og piruett som tryllet bort Casemiro og åpnet store rom. Han slapp ballen til Neres, som hadde løpt inn bak ryggen til Luka Modric, og brasilianeren rundet keeper og slo inn 2-0.

Real Madrid hadde kampens første sjanse da Raphaël Varane etter bare noen få minutter stupheadet ballen i tverrliggeren, og Gareth Bale skjøt i nærmeste stolpe mot slutten av omgangen. Både Lucas Vázquez og Vinicius Junior måtte ut med skader i første omgang, og Bale og Asensio kom inn.

Omgangen tilhørte Ajax, som med lekkert angrepsspill godt kunne ha scoret et par mål til. Salt i Real Madrid-såret var det at Frenkie de Jong, som fra sommeren skal spille for erkerivalen Barcelona, var strålende i sin sentrale midtbanerolle.

VAR-drama

Tadic punkterte kampen etter en drøy time da han med venstre klinte ballen i nettaket fra 17 meter etter å ha blitt framspilt av Donny van de Beek på en Ajax-kontring. Målet ble godkjent først etter flere minutters VAR-gjennomgang, ettersom ballen tilsynelatende var ute over sidelinjen i forspillet.

TV-bildene kunne imidlertid ikke entydig slå fast at ballen var ute da Noussair Mazraoui taklet Sergio Reguilon, og til hjemmefansens fortvilelse ble målet godkjent. Tadic er dermed oppe i seks mål og tre assist i årets mesterliga.

I det 70. minutt spilte Reguilon fram Asensio, som skjøt stolpe-inn. Med 1-3 trengte Real Madrid fortsatt to scoringer til for å unngå å gi fra seg tronen, men publikum begynte å håpe. Det varte i to minutter, inntil ballen lå i hjemmemålet igjen.

Resten var en transportetappe for Ajax. Det siste som skjedde i kampen var at Reals Nacho ble utvist på overtid etter to raske gule kort.

Mandag ble det meldt at Ajax ønsker å kjøpe Martin Ødegaard fra Real Madrid. Tirsdagens kamp snudde opp ned på forestillinger om hvilket lag som er det beste av de to, og hvilket det vil være lettest å spille seg inn på.

I den andre returkampen tirsdag håpet Borussia Dortmund på et mirakel mot Tottenham, men drømmen om å revansjere 0-3-tapet i London ble definitivt knust da Harry Kane satte inn kampens eneste mål tidlig i annen omgang.

