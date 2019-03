Straffedramatikk også da Porto gikk videre

NTB Sport

Porto vant 3-1 etter ekstraomganger og 4-3 sammenlagt. Alex Telles scoret det avgjørende målet på straffespark i det 117. minutt. Ved hjelp av VAR kom den tyrkiske dommeren Cüneyt Çakir til at Alessandro Florenzi hindret Fernando ulovlig i en duell mellom to innbyttere.

På overtid ble videodømmingen benyttet igjen. Da ville Roma ha straffespark etter en duell mellom Moussa Marega og en annen Roma-innbytter, Patrik Schick. I motsetning til Manchester United i Paris 40 minutter tidligere måtte gjestene greie seg uten overtidsstraffe.

Roma tok med seg en 2-1-ledelse til Portugal etter det første oppgjøret i Italia, men greide ikke å forsvare den i en kamp Porto dominerte.

Portos første tap i årets mesterliga kom nettopp i forrige kamp mot Roma, mens Italienerne tok seg videre selv med tre tap i gruppespillet.

Det var Porto som kom best i gang på Estádio do Dragão da Francisco Soares satte inn 1-0 etter 26 minutters spill. Soares kunne sette ballen i åpent mål etter å ha blitt servert av Marega. Dommeren trengte en kort VAR-pause for å godkjenne målet etter mistanke om offside, men det ble til slutt godkjent.

I det øyeblikket var hjemmelaget videre i mesterligaen. Ti minutter senere var Roma igjen i førersetet etter dommeren pekte på straffemerket fordi Eder Miltao på klønete vis la Diego Perotti i bakken. Daniele De Rossi var iskald fra ellevemetersmerket.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-1, og 3-2 til Roma sammenlagt.

Annen omgang var sju minutter gammel da Jesús Manuel Corona la et perfekt innlegg foran mål. Marega kom på løp på bakre stolpe og kunne enkelt ekspedere mexicanerens innlegg i nettet bak Romas svenske keeper Robin Olsen. Da var lagene like langt sammenlagt, og det måtte spilles ekstraomganger.

Det manglet bare noen minutter på at det skulle ende med straffesparkkonkurranse, men kampen ble i stedet avgjort av en annen type straffedrama.

