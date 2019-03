Sterkt Zuccarello-møte med gamleklubben

NTB Sport

«Zucca» har ikke lagt skjul på hvor godt han trivdes i New York. Han har også skaffet seg svært tette bånd til både spillere og ledere i Rangers.

– Dette er en ny start for meg (i Dallas), men New York ga meg så mye og vil alltid ha en plass i hjertet mitt.

Zuccarello pådro seg et brudd i armen i sin debut for Stars 24. februar. Han rakk å score en gang og legge pasningen til et annet mål, før han måtte ga av banen.

Det er ventet at Zuccarello kan starte med å gå litt på isen om ikke lenge. – Ikke puck og ikke kølle, bare skøyting, sier han til Dallas Stars hjemmeside.

En rekke av Zuccarellos venner og familiemedlemmer var på plass i Dallas og så kampen tirsdag. Det ble bestemt at de skulle komme rett etter overgangen for noen uker siden, men de så for seg at «Zucca» skulle være ute på isen.

– Fansen tok meg inn og dyttet meg kanskje dit jeg er i dag. Jeg forsøker å ikke tenke for mye på det. Kanskje når jeg legger opp, sier Zuccarello til Rangers hjemmeside om reaksjonene på sosiale medier etter at han forlot klubben.

Dallas Stars er med i kampen om en plass i NHL-sluttspillet.

