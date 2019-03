Seidl gikk til VM-bronse med ødelagt korsbånd

NTB Sport

Seidl kjente et «stikk» i kneet da han landet på 111,5 meter i lørdagens hopprenn i lagkonkurransen, men han tenkte ikke mer over det. Noen timer senere gikk han sin etappe i langrennet og hjalp Østerrike til bronse i den jevne medaljeduellen som endte med norsk gull.

Østerrike var best i hopprennet og ledet fortsatt stafetten da Seidl vekslet med Franz-Josef Rehrl etter 2. etappe i langrennet. Til slutt var laget fem sekunder bak Norge, som slo Tyskland i spurten.

– Jeg hadde smerter i kneet, men jeg tenkte aldri tanken om ikke å gå langrennet. Jeg bet tennene sammen og kjempet til siste stavtak, sier Seidl til Kronen Zeitung.

Onsdagens MR-undersøkelse påviste en korsbåndskade, og dermed er sesongen over for 26-åringen.

– Det er bittert, for jeg gledet meg til konkurransene i Oslo og Schonach. Jeg ville sette et flott punktum for en stor sesong som ga meg min første verdenscupseier, seier i trippelen i Chaux-Neuve og VM-bronse for lag. Men kroppen er min kapital, og jeg må tenke på min videre karriere, sier han.

