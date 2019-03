Sarri forventer å være Chelsea-manager også neste sesong

NTB Sport

Spekulasjonene om at Sarri var på vei til å få sparken i Chelsea fikk bein å gå på da den blå London-klubben ble ydmyket av Bournemouth (0-4) og Manchester City (0-6) og deretter røk ut av FA-cupen mot Manchester United.

Deretter tapte de blå ligacupfinalen mot Manchester City, der Sarri så ut til å miste ansikt da keeper Kepa Arrizabalaga nektet å bli byttet ut.

Men Chelsea har slått tilbake og vunnet mot Tottenham (2-0) og Fulham (2-1) og er for fullt med i kampen om en plass blant de fire beste, noe som gir plass i mesterligaen neste sesong.

Dette gir også Sarri litt pusterom.

Men med tap mot Dinamo Kiev i europaligaens 16-delsfinale vil det igjen begynne å brenne under beina på italieneren.

Ikke påvirket

Sarri virker ikke påvirket av snakket om hans mulige avgang, og sier han foretrekker å se fram mot neste sesong. Han forventer å være klubbens manager også da.

– Det er ikke noe problem, problemene er resultatene. Resten er for øyeblikket ikke viktig, sa Sarri under pressekonferansen før torsdagens kamp hjemme mot det ukrainske laget.

– Jeg vil vinne noe for laget, for klubben. Ikke for meg selv, det er ikke viktig.

Han sier klubben er i gang med å få på plass en god oppkjøring, men at hans eneste bekymring for øyeblikket er hvordan laget opptrer og dets resultater.

Gir Pochettino støtte

Med et hektisk kampprogram, der Wolverhampton venter allerede søndag, må Sarri muligens gamble litt på uttaket til torsdagens kamp. Det er en av grunnene til at han sier seg enig med Tottenham-manager Mauricio Pochettino som ønsker seg mer hvile før kamper i Europa.

– Jeg mener Premier League kan gjøre mer for klubbene som er involvert i europeiske turneringer. En dag mer med hvile, jeg mener det er viktig.

– For eksempel, når vi spiller seriekamp 62 eller 63 timer etter kampen mot Dinamo Kiev, så mener jeg det er for tidlig.

Chelsea ligger for øyeblikket på sjetteplass i serien, kun to poeng bak Manchester United på den viktige fjerdeplassen. Men seier i europaligaen garanterer også en plass i den gjeveste turneringen.

– Europaligaen er en viktig turnering, det er den nest beste i Europa og det er et viktig trofé med en plass i mesterligaen som belønning. Det er et viktig mål for oss, sier Sarri.

Første hinder på veien til en eventuell finale er Dinamo Kiev. Første kamp i 16-delsfinalen spilles torsdag. Returoppgjøret spilles i Ukraina 14. mars.

(©NTB)