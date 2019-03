Nøkkelvitnet Dürr innrømmer doping til det siste

NTB Sport

Ifølge påtalemyndigheten i Innsbruck, kom langrennsløperen med opplysninger om at også han har benyttet seg av den tyske dopinglegen Mark Schmidt. Dürr er mistenkt for å være sentral i den pågående bloddopingsaken som kulminerte under ski-VM i Seefeld sist uke.

Dürr innrømmet også nylig at han var bloddopet i forkant av OL i Sotsji i 2014. Han ble også utestengt i fire år, men var klarert til å konkurrere igjen foran denne sesongen.

Det er vel heller tvilsomt at Dürr noen gang kommer tilbake til langrennssporet etter denne siste innrømmelsen.

