Klæbo i retten: Erkjenner skyld etter kollisjon der tolvåring ble skadd

– Ja, svarte Klæbo da dommeren i Sør-Trøndelag tingrett spurte om han erkjente straffskyld etter siktelsen for uaktsom kjøring.

Han risikerer en relativt kort, betinget fengselsstraff hvis aktor får rettens medhold i straffepåstanden.

Den norske skistjernen satt bak rattet da bilen hans kjørte inn i bilen foran før jul. Den ble på sin side skjøvet videre inn i en fotgjengerovergang. En tolv år gammel jente ble lettere skadd i hendelsen, men en 35 år gammel mann som satt i bilen foran Klæbos, fikk to brudd i ryggen.

Dette er gjerningsbeskrivelsen i siktelsen, skriver Adresseavisen: «Onsdag 12. desember 2018 ca. kl. 14.25 i Byåsvegen i Trondheim kjørte han en Toyota Rav 4 med kjennemerke NN uten å være tilstrekkelig aktpågivende, idet han på grunn av uoppmerksomhet e.l. ikke bremset ned for en Opel Insignia med kjennemerke NN, som hadde stanset for fotgjenger NN som var på vei over et gangfelt. Han kjørte dermed inn i bakenden på Opelen slik at denne ble skjøvet fremover og traff NN, som ble påført lettere personskade. Passasjer i Opelen, NN, ble påført brudd i ryggen som følge av påkjørselen og begge bilene fikk materielle skader.»

Saken behandles som tilståelsessak og er ventet å være ferdig behandlet i løpet av et par timer onsdag formiddag.

