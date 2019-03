Etterlengtet norsk triumf i Algarve Cup fotball

NTB Sport

Norge vant turneringen fire av de fem første gangene den ble arrangert, men hadde ikke vært i finale siden 2004. Med tre strake seirer på portugisisk jord viste Martin Sjögrens lag lovende takter tre måneder før VM-sluttspillet i Frankrike.

Med 13.-plass på FIFA-rankingen var Norge bare femte høyest rangerte lag i turneringen, men står igjen med pokalen. Isabell Herlovsen, Caroline Graham Hansen og Karina Sævik scoret målene da Norge tok en svært fortjent seier over sensasjonslaget Polen i finalen.

Wolfsburg-stjerne Hansen kunne satt inn 4-0, men dundret et straffespark i tverrliggeren.

Norge la Polens mål under press helt fra start, men trengte en dødball for å ta ledelsen etter vel halvspilt første omgang. Hansens hjørnespark fra venstre gikk over Ingrid Syrstad Engen ved nærmeste stolpe, men via et polsk hode havnet ballen hos Herlovsen, som enkelt pirket inn sitt 57. landslagsmål.

Reserven holdt nullen

Tre minutter senere var det noen centimeter fra 2-0 da Vilde Bøe Risa slo til på halvspretten etter Herlovsens innlegg fra høyre. Ballen smalt i tverrliggeren helt borte i krysset.

Polen måtte stort sett forsvare seg, men fikk en stor sjanse da Julia Matuschewski i det 29. minutt prøvde seg med en frekkis på et frispark fra kanten. Hun fyrte løs mot nærmeste hjørne, men Cecilie Fiskerstrand lot seg ikke overrumple og slo ballen ut.

Ingrid Hjelmseth skulle voktet Norges mål, men måtte overlate plassen til Fiskerstrand da hun fikk hamstringproblemer under oppvarmingen.

Rett før pause prøvde Lisa-Marie Utland seg med et volleyskudd på innlegg fra Risa, men keeper Katarzyna Kiedrzynek reddet.

Punktert

Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen hadde store sjanser i begynnelsen av 2. omgang, men Polen yppet seg litt og kom til noen halvsjanser før kampen ble punktert i det 65. minutt. Innbytter Therese Sessy Åsland spilte Caroline Graham Hansen gjennom. Alene med keeper holdt hun en forsvarer fra livet og fintet ned Kiedrzynek før hun avsluttet med et kort spark i hjørnet.

Innbytter Sævik nikket inn 3-0 etter nok et hjørnespark. Etter straffemissen hadde Hansen også et stolpetreff på overtid.

Polen var den store overraskelsen i årets utgave av Algarve Cup. Laget var lavest rangert (34 på FIFA-rankingen) av alle de 12 deltakernasjonene, har aldri vært i et EM- eller VM-sluttspill og var sjanseløs mot Skottland og Sveits i VM-kvalifiseringen, men tok seg til finale med 3-0 over Spania og 1-0 over europamester Nederland.

Norge slo Danmark 2-1 i åpningskampen med et tilnærmet ungdomslag og sikret finaleplassen med 3-1 over Kina to dager senere. Til finalen kom Norge uthvilt, mens Polen spilte mandag.

