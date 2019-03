– FIFA vurderer å legge VM-kamper til Oman og Kuwait

NTB Sport

Det sier en informert kilde til nyhetsbyrået AP.

Qatar ble kontroversielt valgt som vertsland for et sluttspill som var ment å gjennomføres med 32 lag. Det lille landets infrastruktur vil bli hardt presset for å gjennomføre et mesterskap av den størrelsen, men FIFA-president Gianni Infantino ivrer for å utvide sluttspillet til 48 lag allerede da.

Da er det ingen vei utenom å legge kamper til andre land.

Saudi-Arabia har siden sommeren 2017 ledet en økonomisk boikott av Qatar. Forente arabiske emirater har også støttet den boikotten, som også gjør det vanskelig å reise mellom landene. Derfor er det lite realistisk å dele VM med de landene.

APs kilde sa under forutsetning av anonymitet at FIFA nå ser på Kuwait og Oman som arrangørland for deler av mesterskapet. Infantino besøkte nylig begge landene.

Det er allerede besluttet at det skal være 48 land i VM-sluttspillet i 2026. Det mesterskapet skal deles mellom USA, Canada og Mexico.

