Johannes Dürr pågrepet i dopingsaken

Det melder Kronen Zeitung og flere andre østerrikske medier. Også den tyske ARD-journalisten Hajo Seppelt, som var først med å melde om dopingskandalen i VM, melder via sin Twitter-konto at Dürr er pågrepet.

Østerrikerne Max Hauke ​​og Dominik Baldauf var blant fem langrennsløpere som under ski-VM ble avslørt for bloddoping etter omfattende politispaning. De ble pågrepet under en razzia i VM-byen Seefeld.

Ifølge den østerrikske avisen Kronen Zeitung ble Dürr pågrepet i Innsbruck og siktet både etter bedragerilovene og den østerrikske antidopingloven, noe som må bety at han er mistenkt for å ha hjulpet andre å dope seg. Antidopingloven kan nemlig ikke brukes mot folk som bare doper seg selv.

Offisielt vil østerrikske myndigheter bare si at det er «oppstått mistanke mot ytterligere en langrennsløper», og at vedkommende «tidligere med sine opplysninger bidro til at etterforskningen av en idrettsmedisiner i Erfurt kom i gang».

– Nye opplysninger framkommet gjennom etterforskningen gjorde det nødvendig å pågripe mannen, heter det fra påtalemyndigheten.

Var varsler

Tidligere har Seppelt og andre meldt at Dürrs opplysninger i en TV-dokumentar og i andre intervjuer satte politiet på spor av dopingnettverket til legen Mark Schmidt, som er pågrepet og siktet i saken.

Dürr skal tidligere i vinter ha samarbeidet med myndighetene og satt dem på sporet av bakmennene i dopingnettverket, men den siste tiden har han ifølge Kronen Zeitung blitt mindre samarbeidsvillig.

Dürr ble selv tatt for EPO under OL i Sotsji og har senere medgitt at han fikk hjelp til bloddoping i Tyskland. Ifølge Kronen Zeitung sa Hauke og Baldauf i avhør at det var Dürr som i 2016 ga dem innpass hos Schmidt.

Dette tilbakeviser imidlertid Dürr via sin advokat. I en melding til ORF hevder han at han ikke på noe vis har satt de to i kontakt med legen.

48 timer

I løpet av 48 timer må det tas stilling til om den pågrepne skal begjæres varetektsfengslet.

Schmidt er utpekt som hovedmann bak dopingnettverket som ble avslørt gjennom politiets aksjoner forrige uke. Schmidt skal ha hjulpet en lang rekke utøvere å jukse med bloddoping. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Ved siden av de fem langrennsløperne fra Østerrike, Kasakhstan og Estland har også de to østerrikske syklistene Georg Preidel og Stefan Denifl innrømmet bloddoping med hjelp av Schmidt. De meldte seg begge selv da saken ble rullet opp.

