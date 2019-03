Johannes Dürr kan være innblandet i dopingsak

NTB Sport

De to østerrikske langrennsløperne Max Hauke ​​og Dominik Baldauf var blant fem løpere som ble avslørt under ski-VM for bloddoping etter en razzia i VM-byen Seefeld.

Ifølge den østerrikske avisen Kronen Zeitung ble Dürr arrestert i Innsbruck. Nå er han mistenkt for å spille en nøkkelrolle i den pågående dopingsaken som østerriksk politi har under etterforskning.

Han er mistenkt for å bedrageri og brudd på anti-dopingreglene. I tillegg har Dürr i de siste ukene ikke vært særlig samarbeidsvillig.

Som avisen tidligere har rapportert skal både Hauke og Baldauf ha sagt i avhør med politiet at det var Dürr som introduserte dem for den tyske idrettslegen Mark Schmidt i Erfurt.

Schmidt pekes på som hovedmannen bak dopingnettverket som ble avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere i en egen garasje i nærheten av sitt hjem i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Johannes Dürr ble selv avslørt i 2014 for det forbudte stoffet EPO og har sonet ferdig sin fire år lange utestengelse.

Ved siden av de fem langrennsløperne fra Østerrike, Kasakhstan og Estland har også de to østerrikske syklistene Georg Preidel og Stefan Denifl innrømmet bloddoping.

