Jansrud gir seg ikke med det første – sikter seg inn mot flere mesterskap

NTB Sport

Søndag kjørte Kjetil Jansrud ned til andreplass i super-G-løypa på Kvitfjell. Fra målområde fulgte Aksel Lund Svindal, som nylig la opp som toppalpinist, nøye med. Men den ferske verdensmesteren i utfor har ingen planer om å følge i Svindals pensjonist-fotspor riktig ennå. Til NTB røper han at vi får se han i bakken i flere år framover.

– Hvor langt fram ser du?

– Det kjedelige svaret er at jeg tar sesong for sesong. Med forbehold om at ryggen holder og at jeg ikke skader meg mer, så mener jeg motivasjonen er til stede for å holde på lenge.

Cortina naturlig mål

Jansrud legger ikke skjul på at det muligens må gjøres noen tilpasninger med tanke på antall reisedøgn, noe som begynner å koste på kreftene.

– All den reisetiden, fram og tilbake, hit og dit, det er det jeg synes er kjipest. Trening og skikjøring er morsomt. La oss si det på en annen måte: Hvis OL er om tre sesonger, så er det ingenting i veien for at det kan gå. Men det er en del ting som skal falle på plass før det skjer.

– Betyr det at du har VM i Cortina i 2021 i bakhodet som punktum?

– Cortina bør være et naturlig mål, men når du først er ferdig med Cortina så er det veldig kort tid til OL. Men det er mye som skal være på plass, blant annet resultater.

– Om jeg ikke er ung i kroppen, så mener jeg at jeg har noe her å gjøre, og at jeg kan ha mine beste år framfor meg, sier 33-åringen.

Variabel sesong

Jansrud har hatt en variabel sesong, men tatt seg på pallen i tre super-G-renn denne sesongen: Han vant i Lake Louise i november og ble nummer tre i Val Gardena før det ble andreplass på Kvitfjell i helgen som var.

I utfor har han kun én verdenscupplassering blant de ti beste, men var best da det gjaldt som mest under VM i Åre.

Sesongen rundes av med sesongfinalen i Soldeu i Andorra fra 11. til 17. mars. Deretter venter en velfortjent ferie.

(©NTB)