17-åring i retten for trusler mot svensk landslagsspiller

Durmaz laget frisparket som gjorde at Tyskland slo Sverige 2-1 på overtid under sommerens fotball-VM og ble Sveriges mest hatede person i løpet av sekunder. Instagram-kontoen hans ble overfylt av hatmeldinger, dødstrusler og rasistiske kommentarer.

Det svenske fotballforbundet anmeldte truslene, noe som resulterte at tre av meldingene ble tatt videre.

En av dem har fått en advarsel av politiet, en annen er bøtelagt. Tredjemann, en 17 år gammel gutt, blir stilt for tingretten i Växjö, anklaget for trusler og forulemping av Jimmy Durmaz.

Selv om 17-åringen erkjenner at det er han som har skrevet meldingene er han ikke enig i tiltalen. Ifølge aktor er dette grunnen til at saken nå skal gå for retten.

