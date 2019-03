17-åring dømt for trusler mot svensk landslagsspiller

NTB Sport

17-åringen ble i Växjö tingrett dømt til 50 dagsbøter à 50 kroner, samt å betale Durmaz en erstatning på 8000 kroner.

Durmaz laget frisparket som gjorde at Tyskland slo Sverige 2-1 på overtid under sommerens fotball-VM og ble Sveriges mest hatede person i løpet av sekunder. Instagram-kontoen hans ble overfylt av hatmeldinger, dødstrusler og rasistiske kommentarer.

Det svenske fotballforbundet anmeldte truslene, noe som resulterte at tre av meldingene ble etterforsket videre.

En av dem har fått en advarsel av politiet, en annen er bøtelagt. Tredjemann, en 17 år gammel gutt, måtte tirsdag møte i tingretten i Växjö, anklaget for trusler og forulemping av Jimmy Durmaz.

Angret og ba om unnskyldning

«Jeg har adressen din, vær på vakt» var blant annet det 17-åringen skrev sammen med flere ukvemsord og en oppfordring om å forlate Sverige.

Gutten forklarte i retten at han så kampen sammen med sin lillebror og leste andre kommentarer mot Durmaz. Han sier han forsøkte å være morsom, men konstaterte i retten at utfallet ikke ble så morsomt likevel.

17-åringen, som har ADHD, angret seg en stund etter at han skrev kommentaren og fjernet innlegget, men da hadde allerede noen tatt en skjermdump av den og sendt den videre til personer som gjorde Durmaz oppmerksom på hva han ble utsatt for.

Han sendte også en melding til landslagsspilleren der han ba om unnskyldning.

Selv om 17-åringen erkjenner at han skrev meldingene, nektet han for å ha gjort noe galt. Men tirsdag ble han likevel dømt for både truser og forulemping.

Durmaz har tidligere sagt at en eventuell erstatning skal gå til et veldedig formål.

