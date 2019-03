Utlendingskvoten reduseres i norsk ishockey

NTB Sport

Antall utlendinger i norsk ishockey har vært et omdiskutert emne i flere år. Høsten 2018 initierte styret i NIHF at man skulle jobbe aktivt for å oppnå en reduksjon av antall utlendinger i de øverste divisjonene.

Klubbene i eliteserien, 1.- og 2.-divisjon har vært med på en spørreundersøkelse hvor det kom det fram at det er et klart flertall for at antall utenlandske spillere skal reduseres. I tillegg har et utvalg med representanter fra eliteserien, 1.- og 2.-divisjon jobbet sammen med NIHF om saken.

Forbundsstyret har vurdert innstillingen fra utvalget og kommet fram til at allerede fra kommende sesong reduseres antall utenlandske spillere fra sju til seks spillere. Fra sesongen 2021/22 er det en intensjon om å redusere antallet videre ned til fem.

– Den viktigste bakgrunnen for at vi ønsker en reduksjon er at vi vil ha et sterkere fokus på utvikling av norske spillere til et høyest mulig nivå, sier sportssjef Petter Salsten i en pressemelding.

– Hvis vi fortsatt skal hevde oss internasjonalt må vi sikre de beste utviklingsmulighetene for norske spillere i det norske seriesystemet, fortsetter Salsten.

Det er flere «nye» ishockeymiljøer som fortsatt ønsker at man skal kunne bruke flere utenlandske spillere, da de selv ikke har tilgang til tilstrekkelig antall norske spillere fra egen region. Dette er en problemstilling som NIHF vet flere klubber føler på kroppen, men de mener at klubbene må utvikle seg over tid og bygge seg opp på en systematisk og bærekraftig måte.

– Vi synes det er positivt at en stor andel av klubbene ønsker at vi reduserer antall utenlandske spillere. Vi har stor tro på at dette vil være positivt for utvikling av norske spillere og norsk ishockey, sier generalsekretær Ottar Eide.

