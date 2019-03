U23-EM i friidrett til Bergen i 2021

NTB Sport

Norges Friidrettsforbund og Bergen kommune var i Glasgow mandag for å presentere Bergens kandidatur for U23 EM i 2021. De 17 styremedlemmene i det Europeiske Friidrettsforbundet likte det de så.

Etter en intervjurunde og nøye gjennomgang av prosjektet, ble det klart at Bergen og Fana stadion får arrangementet.

Presidenten i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes, var en meget lykkelig mann i Glasgow i ettermiddag. Bergen og Norge får endelig et internasjonalt mesterskap i friidrett.

– Bergen og norsk friidrett har det som skal til. Vi har tusenvis av frivillige som står på hver dag for at barn og unge skal få drive med denne fantastiske idretten. Nå får vi et stort prosjekt som vil inspirere hele organisasjonen. Utøvere, trenere og ledere har virkelig noe å se fram til i 2021. Nå skal vi rigge en solid organisasjon sammen med de lokale klubbene, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Idrettsbyråd i Bergen Roger Valhammer var meget fornøyd med tildelingen.

– Dette er virkelig strålende nyheter for Bergen, og for friidretten i Norge. Jeg er sikker på at dette blir et fantastisk arrangement. Både utøverne og tilreisende kan forvente seg en varm velkomst i Bergen. Bergenserne lar seg lett engasjere og vi gleder oss skikkelig til å være vertskapsnasjon for U23-EM.

