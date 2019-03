Solskjær optimistisk før returoppgjør i mesterligaen: – Vi har slått tilbake før

NTB Sport

PSG vant første møte 2-0 på Old Trafford, og må sies å være favoritter når returoppgjøret spilles på Parc des Princes onsdag.

– Vi vet at det blir en tøff kamp. Vi vet at vi skal spille mot ett av Europas beste lag med noen av de beste kvalitetsspillerne, sier klubbens norske manager, Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside.

De røde djevlene må vinne med tre mål for å ta seg videre, en oppgave som kan virke vrien for Solskjærs gutter. I tillegg til et skadeplaget mannskap må United også klare seg uten suspenderte Paul Pogba.

Men det tar ikke motet fra Solskjær, som sier United har slått tilbake mange ganger tidligere i historien – og at det ikke er noen grunn til at de ikke kan gjøre det igjen onsdag. Nordmøringen var selv innvolvert i flere snuopperasjoner under Sir Alex Fergusons ledelse. Denne gangen sitter han selv bak roret.

– Hvem vet? Det har skjedd tidligere. Denne klubben har kommet tilbake mange ganger. Mesterligaen de siste årene har også bydd på flere comebacks, sier Solskjær.

Til Frankrike reiser United med en solid dose selvtillit. Under Solskjær har klubben levert solide resultater, ikke bare på Old Trafford, men også på bortebane.

– Vi har åtte strake seiere på bortebane, så vi føler oss trygge også når vi ikke spiller hjemme. Hvis vi fortsatt er med i kampen når det gjenstår 20, 30 minutter … Hvem vet?, sier nordmannen.

46-åringen så United vinne 3-2 hjemme mot Southampton lørdag. Paris Saint-Germain vant sin «generalprøve» 2-1 borte mot Caen samme dag. Returoppgjøret i mesterligaen spilles klokken 21 tirsdag.

