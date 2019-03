Ny østerriksk syklist innrømmer doping

NTB Sport

Fem langrennsutøvere og en sykkelproff er allerede en del av etterforskningen i forbindelse med etterforskningen av den tyske idrettslegen Mark Schmidt.

Mandag skriver den østerrikske avisen Kronen Zeitung at proffsyklist Georg Preidl kan føyes på listen. Til avisen sier australieren at «han ikke lenger kan leve med hemmeligheten» og at han nå har meldt seg selv for politiet.

– De siste dagene har vært et mareritt. Jeg vet ikke om det ville blitt oppdaget, jeg vet heller ikke om denne dopinglegen hadde skjult alt, sier Preidler, som hevder at han først «nylig» startet med doping.

Han insisterer også på at han var ren da han tidligere gjorde det godt. Preidler har deltatt i Tour de France to ganger og fire ganger i Giro d’ Italia. I 2017 kjørte han i sistnevnte ritt som lagkamerat med norske Sindre Skjøstad Lunke i Team Sunweb.

I august i fjor vant Preidler en etappe i Polen rundt.

Skrev av avsløringer

Den tyske legen Mark Schmidt er utpekt som hovedmannen bak dopingnettverket som ble avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere i en egen garasje i nærheten av sitt hjem i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Schmidts forsvarer sier at legen samarbeider fullt ut med etterforskerne. Kronen Zeitung har tidligere skrevet at det kan komme et «skred» av dopingavsløringer dersom Schmidt virkelig legger alle kort på bordet. Han skal i årevis ha hjulpet et stort antall idrettsfolk å dope seg.

Søndag ble det kjent at også den østerrikske proffsyklisten Stefan Denifl (31) har innrømmet doping. Syklisten ble pågrepet fredag, men ble løslatt etter å ha innrømmet bloddopingen.

Denifl var lagkamerat med Thor Hushovd i 2010. Han har også vært lagkamerat med Vegard Stake Laengen, Sondre Holst Enger og Gabriel Rasch. Denifl vant den 17. etappen av Vuelta a España i 2017. Han har de siste sesongene syklet for Aqua Blue Sport.

(©NTB)