Liverpool gir ikke opp håpet om ligagull

Serieledelsen glapp da Liverpool spilte 0-0 borte mot Everton, mens Manchester City lørdag vant 1-0 borte mot Bournemouth. Dermed ble rollene byttet om på toppen, og Liverpool ligger nå ett poeng bak City.

Men ting kan fort endre seg igjen, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Noen ganger når man leder ligaen sier enkelte at seieren er i boks selv om det er 20 kamper igjen av serien. Nå har City ett poeng mer enn oss, men vi er bare i starten av mars. Så hvem bryr seg, egentlig?

– Jeg tror 100 prosent på at vi kan klare det. Min tro på spillerne blir større og større for hver kamp, for de ser ut til å være klare for oppgaven, sier Klopp ifølge nyhetsbyrået AFP.

Manageren får støtte av Andy Robertson, som legger presset over på Manchester-klubben.

– Vi skal kjempe for hver ball helt til sesongslutt. Nå er det vi som jager, så alt press er på Manchester City, sier forsvarsspilleren til Reuters.

Det gjenstår ni kamper av årets serie for begge klubbene. De skal ikke møte hverandre, da de allerede har møtt hverandre to ganger denne sesongen. Det første oppgjøret endte uavgjort, mens City vant det andre 2-1.

Nærmest de to ligger Tottenham med 61 poeng, ti færre enn Manchester City.

