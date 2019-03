Juárez klar for Vålerenga

NTB Sport

Den 31 år gamle mexicaneren har allerede rukket å ikle seg den kongeblå drakten under treningsleiren på Marbella. Nå gleder han seg til ta fatt på sesongen som venter i Vålerenga

– Jeg er veldig takknemlig og glad for denne muligheten og ser fram til utfordringene sammen med resten av laget. Både lagkameratene og Ronny (Deila) har vært tydelig på målene for sesongen, og jeg håper vi kan oppnå disse sammen og gi supporterne våre noe å glede seg over, sier han til vif-fotball.no

Juárez har spilt VM for Mexico og vært i klubber som Celtic og Real Zaragoza. Nå kommer han fra et opphold i MLS-laget Vancouver Whitecaps og håper å kunne bidra med den erfaringen han har opparbeidet seg.

– Jeg føler meg i veldig god form og er ordentlig motivert. Spillestilen min er å løpe opp og ned langs siden, og det håper jeg å kunne bidra med fra starten av her i Vålerenga, sa han.

VIF har allerede sikret seg Deyver Vega, Herolind Shala, Matthías Vilhjálmsson og Johan Lædre Bjørdal før kommende sesong.

