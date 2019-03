Guardiola: – Vi er mye bedre enn i fjor

NTB Sport

– Måten vi spiller på er mye, mye bedre enn forrige sesong. Alle vet nøyaktig hva de skal gjøre, og hjelper hverandre, sier den spanske City-manageren til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg vet godt at i dagens samfunn er det kun vinnerne som får anerkjennelse og at de som blir nummer to er tapere, men det er umulig å føle det om mine spillere. Det er umulig, sier han videre.

Manchester City smadret forrige sesong rekord etter rekord da de ble ligamestre. City vant da 32 kamper, mer en noe annet lag har klart i Premier League. De scoret 106 ligamål og stanset på 100 poeng, begge deler selvfølgelig Premier League-rekord.

I år er ikke de lyseblå like dominante, men topper likevel tabellen etter lørdagens 1-0-seier mot Bournemouth. Seieren gjorde at de passerte Liverpool på tabellen.

Guardiola innrømmer at de fort kunne ha vært ute av tittelkampen og sier at det er en stor prestasjon å lede ligaen samtidig som de har vunnet ligacupen, tatt seg til FA-cupens kvartfinale og fortsatt er med i mesterligaen. De har hatt et langt mer hektisk kampprogram enn tittelutfordrer Liverpool.

– Vi har spilt ni eller ti kamper mer enn Liverpool, det er mange ekstra minutter i beina, sier Guardiola.

– Selvsagt ønsker vi å vinne ligaen, og det føler jeg at mine spillere viser meg hver eneste dag. Jeg skulle helst ha vært der vi var i fjor, 12 poeng foran, men det var en ekstraordinær situasjon, sier ligaledernes spanske manager.

