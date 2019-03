Acosta blir værende i Brann

NTB Sport

Det opplyser Brann på sine nettsider. Spekulasjonene om Acostas framtid har gått en stund, men etter mandagens signering er costaricaneren lettet over at partene ble enige.

– Nå er jeg bare veldig, veldig glad. Brann signaliserte at de virkelig ønsket å ha meg med videre. Det ga meg en god følelse, sier 32-åringen.

Acosta har vært i Brann siden han ble hentet fra Start foran 2015-sesongen. Han står med 115 kamper for bergensklubben.

– Så lenge jeg er fysisk og mentalt i form, kan jeg holde på i mange år til. 32 år er en fin alder, med en erfaring som er nyttig på banen, mener den sterke midtstopperen.

Branns sportssjef Rune Soltvedt er fornøyd med at klubben har sikret seg Acosta med videre.

– Samtalene med Bismar har fortalt oss at han virkelig ønsker å bli i Brann. Det lot seg løse, og jeg er overbevist om at han kommer til å være en viktig spiller for oss i tiden som kommer, sier Soltvedt.

