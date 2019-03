Storhamar løpt i senk i EHF-cupen

NTB Sport

Med en slik hjemmesmell blir det blytungt for Storhamars håndballkvinner å jakte avansement i returkampen førstkommende søndag. Siofok er en av favorittene til å vinne den nest gjeveste europacupen i klubbhåndball.

Storhamar lå kun under 12-13 til pause. Tidlig i annen omgang snudde vertene til ledelse, men de ungarske gjestene kvitterte umiddelbart og så seg deretter aldri tilbake.

Lenge klarte Storhamar å holde luken til Siofok nede på ett og to mål, men mot slutten gikk Heidi Løke og co. tomme for krefter. Da ble hjemmelaget regelrett løpt i senk. Ungarerne pepret inn scoringer, og like før slutt ledet de med så mye som åtte mål. Til slutt var det sju nettkjenninger som skilte lagene.

Betina Riegelhuth ble Storhamars toppscorer. Hun scoret på 9 av 15 skudd, mens Løke fikk nettsus på seks av åtte avslutninger.

