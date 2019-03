Pedersen med nok et VM-sølv i allround: – Målet var å vinne

NTB Sport

Fana-løperen slo sin egen bestenotering på 10.000-meteren med nesten seks sekunder på den canadiske isen i Calgary, men det gikk likevel ikke fort nok til å ta Norges første VM-seier i allround på 25 år.

Roest satte verdensrekord med 145,561 etter fire distanser over to dager. Nederlenderen slo Pedersen med 0,514 tidspoeng. Bronsen gikk til Sven Kramer.

Pedersen hadde ambisjoner om å revansjere fjorårets enorme nedtur. Da hadde han gullet i lomma, men et fall på 10.000-meteren på utendørsbanen i Amsterdam gjorde at Roest kunne rappe til seg tittelen.

26-åringens gullsjanser fikk seg et tilbakeslag med sprekken på lørdagens 5000 meter. Det løpet var langt svakere enn ventet. Søndag slo han tilbake med sterke prestasjoner, men Roest var det ikke mulig å gjøre noe med.

– Sånn som det ble, er jeg fornøyd. Målet var å vinne, men Roest ble for sterk. Han var spesielt hakket sterke enn meg på de to lange distansene, sa Pedersen til NRK.

– Roest tok et mer fortjent gull denne gangen?

– I fjor var det litt spesielt, men i år er det fullt fortjent at han vinner.

Ventetid

Sølvet er Pedersens tredje i allround-VM. Han har også bronse, men gullet mangler.

– Jeg er stabilt veldig bra, og jeg skal jobbe veldig hardt for å stå øverst pallen i allround en dag, sa han.

Johann Olav Koss er siste nordmann med seier i allround-VM. Det skjedde i 1994 da han var best sammenlagt etter 500, 1500, 5000 og 10.000 meter.

Tidligere på dagen knappet Pedersen innpå Roest med seieren på 1500-meteren. Han måtte levere etter det som skjedde på 5000-meteren dagen før. Det greide han, og Pedersen klokket inn på 1.43,11. Med det var han bare tre hundredeler bak sin personlige rekord.

Skummel følelse

«Pers» ble det derimot på 10.000 meter. Han gikk stabilt og godt inn til 12.56,91. Før løpet hadde han aldri gått raskere enn 13.02,42. Men for å snyte Roest måtte han levere enda skarpere, og det var ikke Pedersen i stand til denne gangen.

– Det er en tøff oppgave. Du må være forberedt på å gå til det nesten ikke er noe igjen, og det er en skummel følelse. Jeg gikk det jeg kunne. Det ble et jevnt løp, men jeg må bli enda sterkere til neste år, sa osingen om det å vite at han måtte gjøre sitt livs 10.000 meter for å ha en sjanse i gullkampen.

Sindre Henriksen klarte å oppnå målet om å bli blant dem som fikk gå VMs siste distanse. Totalt endte han på en flott sjetteplass med 150,045 poeng.

Håvard Bøkko var Norges tredje herreløper i helgens mesterskap. Veteranen var ikke blant de åtte som fikk gå 10.000-meteren og endte totalt på 11.-plass.

I kvinneklassen tok Martina Sáblíková sitt femte VM-gull i allround. Tsjekkeren vant 0,572 tidspoeng foran fjorårets mester Miho Takagi fra Japan. Ida Njåtun la seg inn på 10.-plass, mens Ragne Wiklund ble nummer 21 sammenlagt.

