Holund vant VM-femmila med sololøp

30-åringen ble truet av Bolsjunov på slutten, men russeren ble også dyktig sliten. Dermed ble avstanden i mål 27,8 sekunder.

Nøyaktig halvminuttet bak Bolsjunov kom Røthe inn til bronse etter å ha spurtslått Martin Johnsrud Sundby. Norges sistemann på femmila, Simen Hegstad Krüger, tok 5.-plassen.

– Hva skal man si? Jeg har lært at du må tørre å prøve. Du må tørre å tenke tanken på å bli verdensmester. Og når du ser det Sjur og Martin har gjort tidligere her, får du jo troen på at det er mulig. I dag bare ga jeg det et forsøk, og det holdt helt inn, sa en rørt Holund til NRK.

Første VM-medalje

Løpet var bare hans annen VM-start i karrieren. I fjor tok han OL-bronse på 30 kilometer skiathlon, så søndagens gull ble hans andre internasjonale medalje som senior.

– Jeg har gått fra å være en god junior til en dårlig senior og nå en god senior, smilte Holund.

Hans landslagstrener Eirik Myhr Nossum var mektig imponert over Holund, men særlig over den norske laginnsatsen.

– Det er helt utrolig. Det er en lagseier. De følger taktikken til punkt og prikke, selv om Bolsjunov får gå litt enkelt når vi bytter ski. «HC» kommer inn og gjør det på sin måte, og det er så gledelig, sa Nossum til NRK.

Kjempeluke

Lyn-løperen fra Nittedal gikk over halve løpet i ensom majestet i vintersola i Seefeld. I hovedfeltet prøvde Aleksandr Bolsjunov og de andre russerne fortvilt å tette luken, mens Holunds lagkamerater Krüger, Røthe og Sundby bidro til å holde farten nede.

Feltet hadde vært samlet fram til Holund bestemte seg for å forsøke et rykk allerede etter 21 kilometer. Og han skaffet seg raskt mange sekunders luke:

Etter 22,2 kilometer hadde han 12,7 sekunders forsprang til resten av feltet. Etter 24,9 kilometer var luken økt til 22,9 sekunder, og kilometeren etter hadde Holund 43,4 sekunder å gå på.

Forspranget fortsatte bare å øke på de neste kilometerne. På det meste ledet Holund med 1.20 minutt (35,5 kilometer).

Bolsjunov på jakt

Omtrent 15 kilometer før mål innså russerne omsider at de ikke kom til å få noen hjelp til å hente inn Holund, og de tråkket til for alvor.

Aller ivrigst var Bolsjunov, som i løpet av 3,3 kilometer hentet inn 16,7 sekunder på den norske lederen. Bak ham kom i tur og orden Denis Spitsov, Jevgenij Belov og Andrej Melnitsjenko, men de måtte gi opp å følge tempoet til lagkameraten.

Etter 41,5 kilometer hadde Bolsjunov tatt inn ytterligere åtte sekunder, slik at han var 55,6 sekunder bak Holund. 1,1 kilometer senere var avstanden nede i 46,1 sekunder. Russeren fortsatte å spise sekunder, men klarte aldri å ta den norske lederen igjen. Forsøket sikret ham uansett VM-sølvet.

