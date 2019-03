Warholm lekte seg til EM-gull: – Wow, det gikk fort

NTB Sport

Ingen var i nærheten av å kunne tukte sunnmøringen i den skotske storbyen. Óscar Husillos fra Spania var nærmest med tiden 45,66. Warholm kunne knapt tro det var sant da han så hvor raskt han hadde løpt.

– Jeg må ærlig innrømme at dette gikk fort, og da smaker det så godt! Jeg hadde en følelse av det gikk fort, men det har jeg også hatt før når det ikke har gjort det. Da jeg så den tiden … Wow, da skjønte jeg at det var et bra løp. Det kjentes også bra ut, sa Warholm til NRK.

Med fantomløpet tangerte han den europeiske rekorden til Thomas Schönlebe, som satte samme innendørstid for daværende Øst-Tyskland i 1988. I EM-sammenheng er 45,05 også ny mesterskapsrekord.

Warholm hadde 45,56 som bestenotering før lørdagens 400 meter.

Vinnerlag

Triumfen kom en halvtime etter at Jakob Ingebrigtsen vant 3000-meteren og sikret Norges første gull i innendørs-EM noensinne.

– Det er gøy å være en del av et vinnerlag som det norske landslaget begynner å bli. Da jeg så Jakob leverte, kjente jeg at jeg også hadde lyst til det. Det er gøy å kunne strekke etter hverandre, sa Warholm.

23-åringen er både regjerende verdens- og europamester på 400 meter hekk, men i innendørssammenheng kom han til Glasgow som mesterskapsdebutant. Likevel var han storfavoritt til å vinne EM-gullet på 400 meter flatt. Han var inntil lørdag den eneste europeeren som hadde løpt under 46 sekunder på distansen i år.

– Det er litt kult at jeg kan gjøre dette uten hekk også. Jeg mestrer flere ting, og det er veldig gøy, sa Warholm og forklarte praktløpet sitt slikt:

– Jeg fikk gå de første 200 meterne rolig. Dermed kunne jeg jobbe slik jeg ville og fikk en fin plassering inn i kurven. Så var det bare å jobbe på. Jeg visste ha jeg måtte gjøre, og timingen satt perfekt. Det er jeg stolt over å ha fått til.

Ser voldsfilmer

Warholm var også nøye med å trekke fram Leif Olav Alnes i seiersintervjuet. De har sammen jobbet mot verdenstoppen.

– Jeg må gi litt kreditt til treneren min, Leif. Han er så fantastisk. Det proffe opplegget som han kjører … Jeg kan ikke gjøre annet enn å ære ham her. Det høres nesten ut som selvskryt, men det er ingen andre som gir oss kreditt for det, så jeg må gjøre det selv. Det er fantastisk gøy å se at det betaler seg, sa han og kom med følgende oppskrift på hvordan han forbereder seg de siste 24 timene før viktige løp:

– Leif introduserer meg for veldig mange voldsfilmer. Ikke at vi er pro vold, men det fyrer litt adrenalin. Så sover vi også mye.

Allerede i sesongåpningen slo Warholm til med 45,56. Det gjorde han i hjemlige trakter i Ulsteinvik i slutten av januar. Lørdag knuste han den bestenoteringen.

Finaleplassen innkasserte Warholm enkelt da han løp 45,95 i sitt semifinaleheat fredag kveld. Han var så suveren at han nærmest jogget seg over målstreken.

