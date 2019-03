Stjernen sikret VM-bronse for Norge etter nervepirrende avslutning

NTB Sport

Det norske laget, som besto av Anna Odine Strøm, Robert Johansson, Maren Lundby og Stjernen, knep medaljen 7,6 poeng foran Slovenia.

Norge lå like bak bronsen halvveis. Et løft i finalen ga uttelling i form av medalje.

Før siste duell var avstanden mellom treer Norge og firer Slovenia på kun 2,7 poeng. Dermed var det opp til Stjernen og Peter Prevc å avgjøre hvem som skulle ta bronsen.

Kan være ferdig

Den duellen vant Stjernen. Etter å ha bommet før pause, løftet han seg og landet på 102 meter. Sloveneren derimot hoppet 100,5. Bronsehoppet var trolig Stjernens siste i et mesterskap. Det ville han riktignok ikke helt bekrefte i intervjuet etterpå:

– Det kan fort ha vært mitt siste hopp i et VM. Jeg skal ikke si det sikkert akkurat nå, men jeg må ta en avgjørelse om det innen en ukes tid, sa Stjernen til NRK.

Gullet gikk til Tyskland, mens sølvet var det hjemmenasjon Østerrike som tok. De to lagene var i egen klasse. Avstanden fra Norge til sølvplassen var på nesten 40 poeng. Opp til gullet var det over 60.

– Alt i alt en god lagprestasjon, sa Maren Lundby fornøyd.

Endelig medalje for herrene

Hun reiser hjem med tre VM-medaljer: Ett gull i individuell konkurranse, samt to bronse i kvinnenes historiske lagkonkurranse og blandet lagkonkurranse. Lørdag hoppet hun 99 og 105,5 meter.

Anna Odine Strøm gjorde svev på 97,5 og 102,5 meter. Robert Johansson fikk også en opptur mot slutten av mesterskapet.

– Jeg var ganske innbitt på å avslutte på en god måte. At jeg klarte det var deilig, og at vi klarer å stå på pallen sammen er ordentlig kult, sa Johansson til NRK.

Han fikk et opptur med to gode hopp. Johansson landet på 106,5 meter før pause. I andre omgang ble det tre meter kortere. Etter et tungt mesterskap for herrene fikk de endelig medalje.

– Det var så deilig. Det var helt fantastisk å få en bekreftelse på at vi er på riktig vei, sa herretrener Alexander Stöckl.

