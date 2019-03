Shiffrin sikret verdenscuptittelen etter ny avlysning

NTB Sport

Det er tredje sesong på rad at den amerikanske slalåmspesialisten vinner totalcupen. Med sju renn igjen av sesongen leder hun med overlegne 719 poeng på verdenscuptoer Petra Vlhová.

Denne sesongen har Shiffrin også tatt store steg i fartsdisiplinen super-G. Hun vant VM-gull i både super-G og slalåm, samt bronse i storslalåmen i Åre.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser lørdag at det ikke blir mulig å gjennomføre utforrennet som egentlig skulle vært kjørt i russiske Roza Khutor i helgen. I OL-løypa fra 2014 har alle planlagte renn denne uken blitt avlyst eller utsatt på grunn av kraftig snøvær.

Mulig super-G søndag

Lørdag skulle Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie og de andre toppalpinistene i utgangspunktet kjørt super-G klokken 8.30 lørdag norsk tid. Men for fjerde dag på rad ble været en hindring.

– På grunn av det kraftige snøfallet over natten, er dagens super-G utsatt til i morgen (søndag), opplyste FIS.

Tidligere i uken måtte tre strake utfortreninger avlyses på grunn av dårlige vær- og løypeforhold. Det ble besluttet at utforrennet skulle avlyses, og at man i stedet skulle kjøre to super-G-renn.

(©NTB)