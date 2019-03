Mjøndalen-keeper brakk beinet

NTB Sport

Kameruneren kolliderte med Sandefjord-angriperen Rufo da de kjempet om en ball i feltet. Begge spillerne ble liggende, men verst gikk det for Bokwe.

– Georges har knekt beinet. Vi ønsket ikke å flytte ham før ambulansen var her. Den er her nå, så nå blir han kjørt til sykehus. Jeg er ingen medisiner, men det blir ikke noe mer spill i år i hvert fall, sa sportslig leder i Mjøndalen, Kenneth Karlsen til Eurosport like etter hendelsen.

Rufo kom seg opp på beina og gikk mot sidelinjen. Da fikk han plutselig se det røde kortet.

Lagene ble enige om å ta en tidlig pause etter hendelsen, og 2. omgang ble utsatt.

