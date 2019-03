Lukaku-dobbel i dramatisk United-seier

NTB Sport

Manchester United var i trøbbel lørdag, men to raske scoringer etter pause av Andreas Pereira og Lukaku sørget for 2-1. Bortelagets James Ward-Prowse ville det derimot annerledes og sendte et nydelig frispark oppe i hjørnet bak David de Gea.

Det så ut til å gå mot uavgjort, men i det 89. minutt sendte Lukaku inn sitt andre mål for dagen og sikret tre viktige poeng og mer jubel for Ole Gunnar Solskjær.

Dermed fortsetter Solskjærs utrolige rekke som manager i Manchester United. Siden nordmannen tok over, har laget ti seirer, to uavgjort og null tap i Premier League. Med tre poeng mot Southampton klatret de røde tilbake på 4.-plassen som gir spill i neste sesongs mesterliga.

Rystet etter langskudd

Hjemmelaget var nære å ta ledelsen allerede etter tre minutter. Lukaku scoret to mål mot Crystal Palace i midtuken, og lørdag var han bare en god Southampton-keeper unna mer jubel. Angus Gunn reddet belgierens skudd på mesterlig måte.

United styrte fullstendig i åpningsminuttene, men etter en hektisk start ble det roligere. Etter 26 minutter stilnet Old Trafford. Yann Valery klinte til fra distanse, og de Gea klarte ikke å forhindre at ballen gikk i nettet i det høyre hjørnet. Den spanske keeperstjernen kunne trolig gjort en bedre jobb, men 0-1 var et faktum.

Etter en tam periode i midten av omgangen våknet United til livet igjen mot slutten. Fem minutter før pause var de uhyre nære utligning, men Chris Smallings avslutning traff på innsiden av stolpen og ut. Dermed måtte vertene gå til pause med et vanskelig utgangspunkt.

Minutter før hadde bortelagets Ryan Bertrand ropt på straffe. Han gikk i bakken etter det som så ut som en felling fra Ashley Young.

Lukaku matchvinner

Manchester United har slitt tungt med skader den siste perioden. Like etter pause så det ut til at de fikk nok en mann på en allerede lang skadeliste. Alexis Sánchez måtte ut med det som så ut som en skade i kneet.

Bare sekunder senere var innbytter Diogo Dalot involvert da hjemmelaget nesten utlignet. Han la vakkert inn til Marcus Rashford, som headet like utenfor.

Like etterpå skulle likevel hjemmesupporterne få noe å juble for. Andreas Pereira har fått sjansen som et resultat av de nevnte skadene, og midtbanespilleren banket vakkert inn utligningen fra cirka 25 meters hold.

Fem minutter senere var kampen snudd. Lukaku gjorde opp for bommen tidligere i kampen og banket United i ledelsen etter pasning fra Pereira. Riktignok så spissen ut til å ha stått i en marginal offside.

Da våknet hjemmesupporterne for alvor, og Solskjær-sangen runget utover stadion. Et kvarter senere skulle stemningen imidlertid få en brist da bortelaget fikk frispark fra rundt 20 meter.

Ward-Prowse er kjent for sin gode fot, og femten minutter før slutt sendte 24-åringen i vei et praktfullt frispark. De Gea maktet ikke å hindre scoring, og Southampton så ut til å ta med viktige poeng i bunnstriden.

Minuttet før pause var imidlertid Lukaku frampå igjen og sendte ballen til venstre for Southampton-keeper Angus Gunn til 3-2.

På overtid fikk United straffe, men Paul Pogbas straffe midt i mål ble avverget av Gunn. Det var franskmannens tredje straffemiss denne sesongen.

3-2-seieren gjør at Solskjærs menn står med 58 poeng, mot Arsenals 57. Tottenham på 3.-plass har 61.

Solskjær fortsetter eventyret og er umåtelig populær i Manchester. Før lørdagens kamp begynte ryktene å svirre i England om at han tar over klubben på permanent basis. Årsaken til det var en promovideo fra Manchester United for neste sesong, der Solskjær var med.

