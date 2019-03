Kvinnenes super-G flyttes til søndag

NTB Sport

Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie og de andre toppalpinistene skulle i utgangspunktet kjørt super-G klokken 8.30 lørdag norsk tid. Men for fjerde dag på rad ble været en hindring i OL-bakken fra 2014.

– På grunn av det kraftige snøfallet over natten, er dagens SG utsatt til i morgen, opplyser Det internasjonale skiforbundet.

Tidligere i uken måtte utfortreninger avlyses tre dager på rad på grunn av dårlige vær- og løypeforhold. Det ble besluttet at utforrennet skulle avlyses, og at man i stedet skulle kjøre to super-G-renn.

