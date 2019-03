Kristoff-hjelp til ingen nytte

NTB Sport

Det ble som ventet massespurt da Team Emirates-rytter Kristoff igjen ga Gaviria et godt opptrekk, men Bennett var sterkest og vant foran Gaviria og Caleb Ewan i siste etappe av UAE touren i Dubai lørdag.

Sammenlagtlederen før den 145 kilometer lange etappen, Primoz Roglic fra Jumbo-Visma, syklet komfortabelt inn til seier på det sju etapper lange rittet.

– Det var nervepirrende med all vinden, men vi viste igjen at vi er et sterkt lag og vi tok hjem trøya til slutt, sa Roglic, ifølge cyclingnews.

Kristoff syklet i mål som nummer fire, og ble nummer 85 i sammendraget. Team Sky-rytter Kristoffer Halvorsen ble nummer ti på lørdagens etappe og endte på 107.-plass.

Vegard Stake Laengen kom i mål som nummer 129, over to og et halvt minutt bak vinneren. Med det ble han 98. best i touren.

(©NTB)