Johaug fullførte eventyrlig VM med nytt gull

Johaugs comebackmesterskap etter dopingutestengelsen ble akkurat den suksesshistorien de fleste på forhånd spådde. Tre individuelle gull og sølv på stafetten ble fasiten.

Lørdagens tremil ble en parademarsj for 30-åringen fra Dalsbygda. Sølvvinner Ingvild Flugstad Østberg var slått med 36,8 sekunder.

– Det er helt rått. Jeg kan nesten ikke tro at jeg kom hit til Seefeld med mål om en medalje og drøm om gull, og så reiser jeg hjem med tre gull og et sølv. Det har ikke gått opp for meg, sa Johaug til NRK.

Hun la ikke skjul på at det var mange følelser som rørte seg etter eventyr-comebacket i mesterskap.

– Dette betyr enormt mye. Jeg kjenner på at alle treningstimene og de vonde dagene der jeg hadde mest lyst til å gjemme meg under senga og ikke ville trene, har gitt meg noe nå, sa hun.

Østberg avgjorde

Ingvild Flugstad Østberg reiser på sin side dermed hjem fra Seefeld med fem medaljer, tre sølv og to bronse. Gjøvik-jenta avgjorde sølvduellen mot det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson inne på stadion.

– Jeg må bare riste på hodet. Det har vært en stor fest for min del. Helt vanvittig. Jeg tror knapt jeg har vært topp fem i tremil skøyting noen gang. Jeg rister på hodet fordi dette var et sjokk for min del, sa Østberg.

– Det var et suverent løp av Ingvild. Jeg var redd Ingvild skulle bli litt het på grøten, men hun gjorde akkurat som Ole Morten Iversen sa, la seg bak og kjørte forbi Karlsson. Hun tok en Klæbo, sa landslagssjef Vidar Løfshus.

19 år gamle Karlsson, som fortsatt er junior, tok en ny VM-medalje i karrierens aller første internasjonale tremil. Stjerneskuddet tok også sølv på 10 kilometer klassisk og gull på stafetten.

Ragnhild Haga og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble henholdsvis nummer ti og 12.

Slapp etter fem kilometer

Therese Johaug satte som ventet opp høy fart fra start på tremila. Det ga raskt de fleste av utfordrerne store problemer.

En håndfull løpere, blant dem de svenske stjerneskuddene Ebba Andersson og Karlsson, bet seg en kort stund fast i ryggen, men etter fem kilometer takket storfavoritten for følget.

Siden så forfølgerne knapt ryggen på 30-åringen fra Dalsbygda. Johaug tok dermed Norges femte strake tremilsseier i VM-sammenheng for kvinner. 30-åringen har selv stått for tre av gullene.

Sist en VM-tremil for kvinner ikke endte med en norsk utøver på toppen av seierspallen var i Liberec i 2009. Da tok Justyna Kowalczyk gullet.

Marit Bjørgen tok gullet både i Lahti-VM for to år siden og Pyeongchang-OL sist vinter da Johaug var utestengt. Johaug vant både VM-tremila i Falun i 2015 og i Holmenkollen fire år tidligere.

Tangerte gullrekorden

Lørdagens gull var Norges 11. i Seefeld-VM. Det er en tangering av den gamle gullrekorden fra Falun-VM i 2015.

Slått ble samtidig den norske medaljerekorden i VM. Medaljene til Østberg og Johaug var nummer 20 og 21 i Seefeld. Så mange medaljer har Norge aldri tatt i et ski-VM. Både i Falun og på hjemmebane i Oslo i 2011 ble det 20.

Med flere øvelser igjen kan Seefeld-eventyret også bli tidenes gull-VM sett med norske øyne.

